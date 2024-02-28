Во время церемонии прощания Путин пообщался с родными покойного Лебедева. После траурной церемонии пройдет отпевание, а затем Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище

Президент России Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Прощание с ним состоялось в Доме союзов в Москве, сообщает РИА Новости.

В Колонном зале установили большой экран с портретом Лебедева, также выстроился почетный караул. Рядом с гробом положили его награды и отличительные знаки. В зале стояли венки с траурными лентами от президента, от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, от председателя правительства Михаила Мишустина, от Совета Федерации, от Госдумы и от администрации президента.

Отпевание Лебедева пройдет в храме Христа Спасителя в кругу близких. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Лебедев умер 23 февраля в Москве на 81-м году жизни. Причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь – речь идет об онкологии.

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