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Путин предложил ввести дифференцированную систему налогообложения

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Путин предложил ввести дифференцированную систему налогообложения

Фото: pixabay.com

Глава государства подчеркнул, что нужно закрыть все лазейки, которыми пользуются некоторые компании для ухода от налогов или их занижения

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил модернизировать фискальную систему в стране.

По его словам, стоит перейти к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие доходы.

И, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов“, – отметил он.

Глава государства поручил обновить налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.

Взято отсюда.

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