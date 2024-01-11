Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Путин приехал на Чукотку и передвигается там на снегоболотоходе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Путин приехал на Чукотку и передвигается там на снегоболотоходе

Президент ехал от аэропорта до столицы Чукотки в ходе своей поездки в регион на снегоболотоходе

Президент России Владимир Путин находится в поездке на Чукотку, где передвигается на снегоболотоходе, пишет  РИА Новости.

Вездеход “Хищник” – это автомобиль на огромных колесах сверхнизкого давления, которые в разы больше шин для стандартного внедорожника. Благодаря такой конструкции создается минимальное давление на грунт и машина уверенно двигается по снегу.

На Чукотке в силу арктического климата существуют проблемы с транспортной доступностью, из-за сурового климата дороги с покрытием есть только в городах и прилегающих поселках. На остальной территории региона используются зимники – дороги без покрытия, на которых движение возможно только зимой по укатанному снегу.

На Чукотке эксплуатируют несколько марок снегоболотоходов, в частности “Трэкол” и “Хищник”.

“Трэкол” – первый серийный производитель внедорожников на бескамерных шинах, компания выпускает их с 1988 года. “Хищник” разработали специально для использования в сложных условиях. Грузоподъемность каждой машины достигает 1,5 тонн, вместительность – до 12 пассажиров. За счет шин сверхнизкого давления вездеход может двигаться, не повреждая почву, и не проваливаясь, пересекать снежную целину.

Чукотка – самый северо-восточный регион России, целиком входит в Арктическую зону с экстремальными климатическими условиями. Чукотка имеет морскую границу с США – через Берингов пролив с Аляской.

точная погода , погода ростов ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Спорт

Баскетболисты «Барнаула» одержали непростую домашнюю победу

11.01.2024

 Спорт

В Барнауле определили лучших молодых фехтовальщиков

11.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

11.01.2024

 Новости Алтай

Из-за шторма в Барнауле транспортная катастрофа: пробки побили рекорд

11.01.2024

 Новости Алтай

«Мне пофиг, пусть хоть 500 стоят». Житель Алтайского края кормит поросят яйцами — малыши довольны (видео)

11.01.2024

 Новости Алтай

«Завывало как в аду». Смотрим, что ураган натворил в Алтайском крае за ночь: фото и видео

11.01.2024

 Новости Алтай

Ураган мешает самолетам приземляться в Барнауле — рейсы перенаправляют в Новосибирск

11.01.2024

 Новости Алтай

Заплатил за перевозки на слишком маленьких автобусах. Рассказываем, кто дал взятку заммэра Барнаула

11.01.2024

 Новости Алтай

Заммэра Барнаула задержан за взятку. Он брал деньги с перевозчиков за покровительство

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix