Путин приехал на Чукотку и передвигается там на снегоболотоходе

Президент ехал от аэропорта до столицы Чукотки в ходе своей поездки в регион на снегоболотоходе

Президент России Владимир Путин находится в поездке на Чукотку, где передвигается на снегоболотоходе, пишет РИА Новости.

Вездеход “Хищник” – это автомобиль на огромных колесах сверхнизкого давления, которые в разы больше шин для стандартного внедорожника. Благодаря такой конструкции создается минимальное давление на грунт и машина уверенно двигается по снегу.

На Чукотке в силу арктического климата существуют проблемы с транспортной доступностью, из-за сурового климата дороги с покрытием есть только в городах и прилегающих поселках. На остальной территории региона используются зимники – дороги без покрытия, на которых движение возможно только зимой по укатанному снегу.

На Чукотке эксплуатируют несколько марок снегоболотоходов, в частности “Трэкол” и “Хищник”.

“Трэкол” – первый серийный производитель внедорожников на бескамерных шинах, компания выпускает их с 1988 года. “Хищник” разработали специально для использования в сложных условиях. Грузоподъемность каждой машины достигает 1,5 тонн, вместительность – до 12 пассажиров. За счет шин сверхнизкого давления вездеход может двигаться, не повреждая почву, и не проваливаясь, пересекать снежную целину.

Чукотка – самый северо-восточный регион России, целиком входит в Арктическую зону с экстремальными климатическими условиями. Чукотка имеет морскую границу с США – через Берингов пролив с Аляской.

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Взято отсюда