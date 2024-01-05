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Путин присвоил алтайскому полку почетное наименование гвардейский

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Путин присвоил алтайскому полку почетное наименование гвардейский

РХБЗ в/ч 55121 с.Топчиха Фото: vk.com/club84122316

Почетное наименование алтайскому полку присвоили “За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество”, проявленные в бою

Президент РФ Владимир Путин присвоил 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) почетное наименование “гвардейский”. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

“За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 10 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование “гвардейский” и впредь именовать его: 10 гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты”, – говорится в документе.

Отметим, что данный полк расквартирован в селе Топчиха Алтайского края.

Полк имеет на вооружении тяжелые огнеметные системы ТОС-1А “Солнцепек”, разработанные в 2001 году на основе танка Т-72. Военная техника предназначена для сплошного объемного поражения.

Взято отсюда

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