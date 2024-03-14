Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В предстоящем голосовании примут участие бойцы специальной военной операции. Путин отметил, что участие в выборах президента станет проявлением патриотических чувств

Кремль опубликовал на своем сайте обращение действующего президента РФ Владимира Путина к россиянам в преддверии выборов. Глава государства призвал россиян не просто отдать свой голос, а показать свою сопричастность к развитию страны.

“Все мы, многонациональный народ России, – одна большая семья. Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране. Хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет. Мы всё сделаем именно так, как хотим”, – сказал кандидат в президенты.

Путин подчеркнул, что единственным источником власти в России является народ. По его словам, важно не свернуть с пути достижения поставленных масштабных целей в развитии России.

Участие в голосовании впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Путин отметил, что важно прийти на избирательные участки и реализовать свое избирательное право.

Напомним, что выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта. Впервые в истории страны они будут длиться три дня. В 29 регионах проголосовать можно будет онлайн.

Взято отсюда