Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава государства принял участие в голосовании в первый день выборов, 15 марта. Он воспользовался возможностями электронного волеизъявления

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на выборах в формате онлайн, сообщает ТАСС.

Отметим, что последние несколько лет Путин дистанционно принимает участие в осеннем едином дне голосования. При этом на президентских выборах онлайн-голосование используется впервые (оно доступно примерно в трети регионов страны).

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

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