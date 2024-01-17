Владимир Путин Фото: скрин видео

Спустя месяц после прямой линии Владимир Путин ответил на сообщение с текстом “не буду за вас голосовать”. Он сказал, что на такие заявления ни в коем случае нельзя реагировать болезненно

Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований рассказал, какое сообщение ему запомнилось во время прямой линии. Действующий президент увидел и запомнил сообщение с текстом “не буду за вас голосовать”, пишет ТАСС.

“Вы знаете, на что обратил внимание, я старался смотреть на экраны, слева, справа. И хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким – небольшое, но в заключении было написано: “Не буду за вас голосовать”, – рассказал Владимир Путин.

Президент поблагодарил граждан за критику.

Взято отсюда