реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Путин рассказал о планах создать защитную «санитарную зону» на территории Украины

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Всё ради приграничных регионов, которые регулярно попадают под обстрел ВСУ

18 марта 2024, 06:00126Написать комментарий

Путин рассказал о планах создать защитную «санитарную зону» на территории Украины

Чтобы защитить Белгородскую область и другие регионы от атак со стороны ВСУ, возможно, придется создать санитарную зону безопасности на территории Украины. Об этом в ночь на 18 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе брифинга в избирательном штабе. Прямую видеотрансляцию брифинга ведут РИА Новости.

— Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму, — сказал Владимир Путин. — Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства.

Какой могла бы быть глубина такой «санитарной зоны», президент комментировать не стал, отметив, что это тема для отдельного обсуждения.

По данным на сайте ЦИК РФ, после обработки 79,7% протоколов Владимир Путин лидирует с результатом 87,16%, Николай Харитонов (КПРФ) на втором месте с 4,22, Владислав Даванков (Новые люди) получает 4,04%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) отдали голоса 3,16% избирателей.

О других заявлениях Владимира Путина после первых итогов голосования читайте в этом материале.

Взято Источник
18.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Даванков, Слуцкий и Харитонов прокомментировали итоги выборов президента

Даванков, Слуцкий и Харитонов прокомментировали итоги выборов президента

Разложенные бюллетени кандидатов на должность президента России после их подсчета…

Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна

Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже…

Страна первого после завершения выборов визита Владимира Путина за рубеж…

Экономисты спрогнозировали курс рубля после выборов президента РФ

Экономисты спрогнозировали курс рубля после выборов президента РФ

Экономисты не ожидают резких скачков курса рубля после выборов президента…

ЦИК объявил предварительные итоги выборов после обработки 99% протоколов

ЦИК объявил предварительные итоги выборов после обработки 99% протоколов

После обработки 99,01% протоколов с участковых избирательных комиссий по всей…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp