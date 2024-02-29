Путин рассказал о поддержке многодетных семей, материнстве и детсадах

Президент предложил продлить действие семейной ипотеки до 2030 года и заявил о том, что материнский капитал будет проиндексирован

Одна из самых острых проблем в России – невысокие доходы населения, в том числе у многодетных семей. По этому поводу президент РФ Владимир Путин озвучил несколько тезисов, цитируют “Известия”.

Так, глава государства предложил продлить действие семейной ипотеки до 2030 года, поскольку жилье должно быть доступным, а жилищный фонд должен стабильно обновляться.

В России более 10 млн семей, в которых растут трое и более детей. Такие семьи — гордость страны. Недавно президент подписал указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи. Россияне с тремя детьми будут платить меньше налогов.

“Материнский капитал будет проиндексирован, предлагаю продлить программу минимум до 2030” – сказал президент России.

В качестве поддержки материнства и детства разработана новая комплексная программа: расширение сети женских консультаций, модернизация перенатальных центров, детских поликлиник и больниц

На 2025 год запланирован старт программы капитального ремонта детских садов и школ, нуждающихся в обновлении. В целом на капремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 млрд рублей. А на ремонт учреждений профобразования будет выделено 120 млрд рублей.

Ко всему прочему, президент отметил, что условия для занятия спортом должны быть в вузах, школах, детских садах и других учреждениях.

“Предлагаю за счет федеральных ресурсов строить селах спортивные объекты, где смогут заниматься и дети, и взрослые” – сказал Путин.

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Взято отсюда