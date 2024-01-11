Главное, что случилось за последние сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 января.

Почему участникам СВО задерживают выплаты

Владимир Путин был сегодня с рабочей поездкой в Анадыре, в ходе которой в том числе встретился с местными жителями. Один из них спросил президента, почему бойцам спецоперации задерживают выплаты по ранению — некоторые не получали их с февраля 2023 года. На это глава государства ответил, что возможные задержки — результат «бюрократических сбоев», а все потребности СВО финансируются в полном объеме.

— Вопросов с материальным, финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Всё финансируется в абсолютно полном объеме. Если что-то не вовремя приходит, с задержками, это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических каких-то сбоев, — отметил Путин. — Нужно понять, где конкретно что происходит.

Президент России пообещал поручить Минобороны на конкретных примерах проанализировать, где происходят подобные сбои.

Песков оценил прогресс в вопросе мирных переговоров

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины.

— Совершенно труднообъяснимые процессы по этой «мирной формуле» Зеленского: какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую «мирную формулу» без участия России. Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьезного, в этом плане нет, — цитирует ТАСС слова Пескова. — Де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию.

«Мирную формулу», о которой говорит Песков, украинский президент Владимир Зеленский предложил в ноябре 2022 года. В ней не прописаны никакие шаги со стороны Киева, но она предполагает возмещение убытков от боевых действий за счет Москвы. Продвигая «мирную формулу», Украина многократно отказывалась от предложений и посредничества третьих сторон.

В Брянской области обстреляли три села

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что под обстрел попали три села региона: Подывотье, Азаровка, Лемешовка.

В результате, по информации Богомаза, повреждения получили несколько жилых домов, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия. Также пострадал один мирный житель.

— В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — рассказал губернатор у себя в телеграм-канале.

Над Воронежской и Волгоградской областями сбили беспилотники

В Минобороны рассказали, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью.

По данным издания Voronezh1.ru, сбитый аппарат — самолетного типа. С помощью него ВСУ намеревались нанести удары по важным объектам на территории России.

Со слов главы региона Александра Гусева, пострадавших и последствий в результате падения беспилотника нет.

Еще один беспилотник сбили под Волгоградом — возле Николаевска. Его ликвидацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, — процитировали главу региона в телеграм-канале районной администрации.

Subway на Украине внесли в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины (НАПК) внесло сеть ресторанов быстрого питания Subway в список «спонсоров войны». Об этом сообщается в заявлении агентства, опубликованном в официальном телеграм-канале.

— Более 500 ресторанов компании продолжают работать [в России], платя сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ. Также Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы «Яндекс», которые сотрудничают с государственными и правоохранительными органами, — объясняется в заявлении.

Также в НАПК говорят, что с началом СВО Subway не сообщала «ни о каком сокращении своей деятельности в РФ».

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11.01.2024