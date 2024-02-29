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Путин: размер МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тыс. рублей

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Путин: размер МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тыс. рублей

Размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч

Владимир Путин, президент России заявил, что размер минимальной заработной платы (МРОТ) в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое – до 35 тыс. руб.

“С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальные размеры оплаты труда. Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 тыс. до 19 тыс. руб. в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое – до 35 тысяч”, – отметил Путин.

Президент отметил, что это, безусловно, отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики.

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Взято отсюда

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