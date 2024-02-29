Онлайн-трансляция ежегодного обращения президента Федеральному собранию

29 февраля 2024, 15:0084Написать комментарий

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. В этой трансляции собираем главные заявления президента.

Путин призвал бизнесменов не выводить деньги за рубеж.

— Принципиальное требование: отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции. Не выводить средства за рубеж, где, как оказалось, можно все потерять. А теперь вот мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Ну не надо туда уводить, и не будем тогда реашть вопросы, как вернуть.

29 февраля 17:25Илья Ненко

Владимир Путин пообещал, что государство застрахует накопленные пенсионные накопления в объеме 2,8 млн рублей.

29 февраля 17:23Илья Ненко

Послание президента слушают представители «Молодой гвардии». В зале Гостиного двора…

…и в одном из кинотеатров Перми.

29 февраля 17:19Илья Ненко

До 2030 года из бюджета дополнительно направят 120 млрд рублей на субсидии компаниям для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также на расширение промышленной ипотеки. Это поможет дополнительно построить и модернизировать еще более 10 млн кв. м производственных площадей.

— Я вот просто для сравнения хочу отметить. Сегодня в России ежегодно строится около 4 млн кв. м производственных площадей. Это весомый показатель обновления нашего индустриального потенциала. А мы дополнительно 10 млн будем делать.

29 февраля 17:18Илья Ненко

На цифровые научные библиотеки в России выделят дополнительно 9 млрд рублей.

29 февраля 17:16Илья Ненко

Президент поставил цель: к 2030 году Россия должна должна войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов.

29 февраля 17:14Илья Ненко

— В период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП, — объявил президент. — А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее.

В 2023 году доля импорта составила 19% ВВП (32 млрд рублей).

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 17:12Илья Ненко

В этом году, по словам президента, в некоторых городах России начнут строить первые школы лидерского уровня. Они появятся в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях.

— В дальнейшем такие школы появятся во всех федеральных округах: на Дальнем Востоке, в Сибири и на Донбассе. Всего до 2030 года откроем 12 таких школ, — заявил Путин.

29 февраля 17:11Илья Ненко

Путин предложил повысить уровень оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах.

29 февраля 17:09Илья Ненко

Путин предложил продлить программу «Приоритет-2030» и выделить на нее дополнительное финансирование.

— Ее финансирование рассчитано до конца текущего года. Предлагаю продлить ее еще на шесть лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей, — объявил президент.

Программа «Приоритет-2030» нацелена на повышение потенциала и качества всей высшей школы, поддержку вузов, которые стремятся к развитию.

29 февраля 17:04Илья Ненко

Еще один новый национальный проект будет называться «Кадры».

— Нам важно, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике 21 века, — обосновал появление нового нацпроекта президент.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 17:03Илья Ненко

Как увеличится МРОТ к 2030 году

Путин заявил, что к 2030-му МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 19 242 рубля.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 17:00Илья Ненко

ЕГЭ можно будет пересдавать

Глава государства отметил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, и предложил дать выпускникам «второй шанс».

— А именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи, — заявил Путин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:59Илья Ненко

Президент обратил внимание на то, что не все семьи могут позволить себе оплачивать репетиторов для детей школьного возраста, и попросил правительство «разобраться с этой проблемой».

29 февраля 16:57Илья Ненко

Путин попросил правительство в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников.

— А в 2026 году — принять окончательное решение для всей страны, — заявил президент.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:57Илья Ненко

Доплату в 5 тысяч рублей в месяц предложил ввести Путин для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах с 1 сентября 2024 года.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:55Илья Ненко

Путин предложил запустить еще один новый национальный проект — «Молодежь России».

29 февраля 16:53Михаил Контуев

Владимир Путин рассказал, что изменится и сохранится в России в ближайшие шесть лет:

регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь – не менее 75 миллиардов рублей;

программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров;

продлится и программа льготной семейной ипотеки, сохранив ее базовые параметры;

на 2800 рублей увеличится налоговый вычет на второго ребёнка, а на третьего и последующего – на 6000 рублей.

29 февраля 16:53Илья Ненко

С 2025 года, по словам президента, для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО, будет предоставляться налоговый вычет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:53Илья Ненко

На капремонт детских садов и школ дополнительно выделят более 400 миллиардов рублей, пообещал Путин.

29 февраля 16:52Илья Ненко

Также до 2030 года Путин предложил продлить программу материнского капитала.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:51Илья Ненко

Путин запустил новый нацпроект

Президент объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

29 февраля 16:50Илья Ненко

Сколько денег направят на здравоохранение

В ближайшее шесть лет, по информации Владимира Путина, на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более триллиона рублей.

29 февраля 16:48Илья Ненко

По словам Путина, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем «должна выйти на уровень 80 плюс».

29 февраля 16:46Илья Ненко

Налоговый вычет на второго ребенка увеличат вдвое

Путин предложил вдвое увеличить налоговый вычет на второго ребенка — до 2800 рублей в месяц.

— И до шести тысяч рублей в месяц — на третьего и каждого последующего ребенка, — добавил президент.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:46Илья Ненко

Путин анонсировал запуск нового национального проекта «Семья».

— Предлагаю помочь регионам, где уровень рождаемости ниже среднего. Направим до 2030 года таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, — отметил президент.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:45Илья Ненко

Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года. И не только.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:43Илья Ненко

По словам президента, устойчивого роста рождаемости Россия должна достигнуть в горизонте ближайших шести лет.

— Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития. О поддержке, о повышении качества жизни семей будет идти речь в каждом разделе послания. Наберитесь терпения, оно только начинается, — заявил Путин.

29 февраля 16:41Илья Ненко

Поддержку семей с детьми Путин назвал «фундаментальным нравственным выбором».

— Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии, — заявил президент.

29 февраля 16:38Илья Ненко

Президент рассказал о демографической ситуации в стране.

— И Россия, и многие другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. Демографы утверждают, что этот вызов связан с общемировыми социальными, экономическими, технологическими, культурными и ценностными изменениями. Молодые люди строят карьеру, налаживают свой быт, а рождение детей откладывают на потом. Очевидно, что не только экономика и качество социальных сфер влияют на рождаемость, но в огромной степени и те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье. Здесь важна работа всех уровней власти, гражданского общества, пастырей всех наших религий, — отметил президент.

29 февраля 16:36Илья Ненко

Первое поручение президента

Путин попросил правительство увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и российской многонациональной культуры.

— Прежде всего на пространстве СНГ, да и в мире в целом, — подчеркнул президент.

29 февраля 16:36Илья Ненко

— Москва стремится к объединению глобального большинства. Сейчас рушатся многие монополии, стереотипы. К 2028 году страны БРИКС будут создавать около 37% глобального ВВП, а показатель G7 опустится до 26%, — заявил президент.

29 февраля 16:35Илья Ненко

— Всё, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации, — заявил Путин.

29 февраля 16:35Михаил Контуев

Путин заявил, что доля ВВП стран G7 за последние годы стала значительно ниже, в то время как у союза БРИКС+ она растет. И продолжит расти.

29 февраля 16:32Илья Ненко

— Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы в европейской безопасности, — отметил Путин. — Это порождает риски для всех. Очевидно, необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями. При этом вновь подчеркну: без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен.

29 февраля 16:31Илья Ненко

Путин назвал политическую систему России одной из опор суверенитета страны.

— Будем и дальше развивать институты демократии, — отметил президент.

29 февраля 16:30Илья Ненко

Сообщения о том, что Россия собирается размещать ядерное оружие в космосе, Путин назвал вбросом.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:29Илья Ненко

Путин анонсировал демонстрацию новейших межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Сармат» на боевом дежурстве.

29 февраля 16:26Илья Ненко

По словам президента, Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросу стратегической стабильности.

— Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги. Чтобы меня все правильно поняли. В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия, — заявил Путин. — Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности? Одновременно пытаясь нанести России стратегическое поражение на поле боя?

29 февраля 16:25Илья Ненко

Президент рассказал, что российские Вооруженные силы уверенно наступают «по целому ряду направлений».

— Не Россия начала войну в Донбассе, но сделает всё, чтобы ее закончить, — отметил Путин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:24Илья Ненко

Путин вспомнил о погибших в ходе СВО и объявил минуту молчания.

29 февраля 16:23Илья Ненко

Путин заявил, что решающая роль в сегодняшней борьбе принадлежит россиянам, а большинство россиян поддержало СВО.

29 февраля 16:22Мария Захарова

Путин: вся российская экономика во время спецоперации проявила гибкость и устойчивость.

29 февраля 16:20Илья Ненко

Одна из первых тем, которую затронул Путин, — противостояние с Западом.

— Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты, стремится не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри, — отметил президент.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:16Илья Ненко

Путин заявил, что «вместе мы всё сможем».

— Именно так, всем миром, мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность. И сегодня, когда наша родина отстаивает суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:16Илья Ненко

Владимир Путин заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах.

29 февраля 16:14Илья Ненко

Послание началось

Путин начал оглашать послание Федеральному собранию.

Первое, что сказал президент, это то, что каждое послание — это взгляд в будущее.

29 февраля 16:11Илья Ненко

А это зал в одном из кинотеатров Перми, где люди решили посмотреть обращение президента на широком экране.

29 февраля 16:10Илья Ненко

Такая обстановка сейчас в зале, где ждут обращения Владимира Путина.

29 февраля 16:06Илья Ненко

В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера включили аудиоверсию послания президента.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 16:06Илья Ненко

Содержание послания президента держится в секрете до самого последнего момента, а финальные правки могут вноситься в последние минуты.

29 февраля 16:03Илья Ненко

Сегодняшнее послание будут транслировать в кинотеатрах. Где-то все места оказались забронированы, а в отдельных залах за несколько минут до появления президента еще есть свободные места.

Например, такая обстановка сейчас в одном из кинотеатров Жигулёвска.

А таким увидели зал одного из кинотеатров корреспонденты «Фонтанки».

И один из кинотеатров в центре Казани.

29 февраля 15:48Илья Ненко

Песков заявил, что послание президента продлится дольше часа.

29 февраля 15:45Илья Ненко

В Кремле отметили, что основной акцент в послании президента будет сделан на суверенизации, но ожидается и международная часть. По словам Пескова, послание Путина будут «долго анализировать в мире».

29 февраля 15:44Илья Ненко

Сенатор от Коми Елена Шумилова рассказала, чего ждет от сегодняшнего послания.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 15:42Илья Ненко

Песков также добавил, что в послании Путина будут отражены идеи общественности, которые президенту озвучивали во время региональных поездок.

29 февраля 15:39Илья Ненко

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в сегодняшнем послании будут озвучены тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год.

29 февраля 15:36Илья Ненко

Дмитрий Песков, анонсируя сегодняшнее послание, говорил, что к нему будут привлечены участники спецоперации. Кремлевский пул публикует фотографии женщин-военных, которые также приглашены в Гостиный двор.

29 февраля 15:31Илья Ненко

Депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации организованно привезли к Гостиному двору на комфортабельных автобусах.

29 февраля 15:29Илья Ненко

Кремлевский пул сообщает, что во время сегодняшнего послания Владимир Путин озвучит часть тезисов своей предвыборной программы кандидата в президенты.

Президентские выборы в этом году пройдут с 15 по 17 марта.

29 февраля 15:27Илья Ненко

Также в Гостиный двор сегодня прибыли герои специальной военной операции.

29 февраля 15:25Илья Ненко

Кроме членов Госдумы и Совета Федерации, на оглашение президентского послания обычно также приглашают руководителей регионов, членов правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представителей основных конфессий, госкомпаний и журналистов. Дмитрий Песков, анонсируя сегодняшнее мероприятие, отметил, что на месте освещать его будут в том числе представители некоторых зарубежных СМИ.

29 февраля 15:23Илья Ненко

Сколько будет длиться послание президента Федеральному собранию

Телеканалы обычно закладывают на трансляцию президентского послания один час. Этот год не исключение.

Но время, заложенное в сетке вещания, обычно не больше чем формальность. Путин может выступать и дольше. Пока самое продолжительное его обращение состоялось в 2018 году. Тогда оно продлилось 1 час 55 минут. В прошлом году послание длилось 1 час 42 минуты (и у нас есть его короткий пересказ). Самую короткую речь президент произносил дважды: в 2004 и 2005 годах он уложился в 48 минут.

29 февраля 15:18Илья Ненко

В прошлом году Владимир Путин среди прочего рассказал о новых мерах поддержки.

Он анонсировал дополнительное увеличение МРОТ, увеличение налогового вычета, введение маткапитала для семей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, появление промышленной ипотеки и создание фонда помощи участникам СВО.

29 февраля 15:15Илья Ненко

Первое послание президента Федеральному собранию состоялось в июле 2000 года. С тех пор подобные обращения стали традицией. Выдержки из речей главы государства всегда оказываются на первых полосах мировых СМИ. У нас тоже есть карточки о том, что президент России говорил в предыдущие годы.

29 февраля 15:12Илья Ненко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, анонсируя сегодняшнее мероприятие, рассказал, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в полдень по Москве. Дополнительных подробностей он не привел.

Кстати, на послание Федеральному собранию Владимир Путин обычно не задерживается.

29 февраля 15:11Илья Ненко

А в таких интерьерах пройдет сегодняшнее послание.

Площадку для выступления президента подготовили заблаговременно — фотографии с места Кремлевский пул опубликовал накануне мероприятия.

Сцену, на которую выйдет глава государства, оформляют долго и тщательно. В прошлом году трибуну меняли три раза, чтобы она идеально вписалась по стилю.

29 февраля 15:09Илья Ненко

Сам Путин, выступая 20 февраля на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», заявил, что послание будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

— Это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет, — объявил президент.

29 февраля 15:06Илья Ненко

Из года в год количество площадок, где транслируют послание президента, увеличивается. В этом году видеотрансляцию покажут на больших уличных экранах Москвы, а также в разных кинотеатрах страны. Несмотря на то что Владимир Путин будет выступать днем, свободных мест на многих площадках уже не осталось.

29 февраля 15:05Илья Ненко

А вот для гостей подготовили более изысканный стол — на нем есть канапе с креветками, крабами. На десерт — свежие ягоды.

Еще чуть-чуть и видео загрузится29 февраля 15:05Илья Ненко

Журналисты начали собираться у Гостиного двора за несколько часов до послания президента.

Тех, кто уже попал внутрь, ждал завтрак из круассанов, маффинов, бутербродов, пирожков, сырников, фруктов.

29 февраля 15:03Илья Ненко

В этом году послание президента начали обсуждать еще в начале февраля, а 20-го числа пресс-служба Кремля объявила точную дату.

Ожидается, что сегодня Владимир Путин озвучит основные идеи по дальнейшему развитию страны. Точный список тем неизвестен, но, например, в 2023 году одной из основных тем в послании была СВО: президент говорил о причинах и целях объявленной им спецоперации, о льготах и социальных гарантиях для военнослужащих и их семей. Также Владимир Путин тогда затронул вопросы экономики, внешней политики, предложил увеличить социальные налоговые вычеты и дополнительно повысить МРОТ на 10%.

Как правило, звучащие в послании Федеральному собранию предложения президента довольно быстро реализуются. МРОТ и социальные налоговые вычеты в этом году увеличили, а детские пособия, которые анонсировал Владимир Путин во время послания в 2021 году, родители начали получать уже через несколько месяцев.

29 февраля 15:02Илья Ненко

Движение в центре Москвы сегодня перекрыли в пять утра — за несколько часов до послания президента. Открыть обещают после мероприятия, но во сколько конкретно, не уточняется.

29 февраля 15:01Илья Ненко

Послание президента — мероприятие ежегодное, но бывают исключения. Например, его не было в 2017 и в 2022 годах. В первый раз отмену никак не объяснили, но первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко тогда напомнил, что это право главы государства и он может реализовать его, «когда сочтет нужным». Во втором случае Владимир Путин объяснил, что «динамика событий очень большая» и результаты «сложновато было зафиксировать».

29 февраля 15:00Илья Ненко

Привет, друзья! Сегодня на календаре не только последний день зимы, но и тот день, когда Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Во время этого мероприятия глава государства обычно рассказывает о том, как обстоят дела в стране и что происходит во внешней и внутренней политике, ставит задачи на ближайшее будущее и делится своей оценкой текущего положения дел. А еще сегодня тот день, когда мы традиционно ведем онлайн-трансляцию послания президента. Так что самые главные заявления вы уж точно не пропустите.

Взято Источник

29.02.2024