Путин: рождаемость в России снижается из-за роста доходов и изменения ценностей

По мнению президента, люди откладывают рождение ребенка из-за роста благосостояния и желания получать образование

Одной из причин снижения рождаемости в России президент страны Владимир Путин назвал рост благосостояния. Об этом сообщил “Амик” со ссылкой на заявление президента в Казани.

“По мере роста благосостояния, доходов, возникают другие ценностные установки – образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается”, – цитирует его ТАСС.

Еще одной причиной снижения рождаемости Путин назвал пандемию коронавируса.

Ранее президент призвал россиянок создавать семьи как можно раньше, не откладывая рождение первого ребенка, чтобы оставались силы на второго и третьего.

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Взято отсюда