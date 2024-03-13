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Путин: Россия готова к ядерной войне, но события не несутся “так в лоб”

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Путин: Россия готова к ядерной войне, но события не несутся "так в лоб"

Президент добавил, что США не планируют вводить свои войска на Украину, поскольку понимают, что РФ расценила бы такой шаг как интервенцию

Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для “России 1” и РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли страна готова к такому сценарию. При этом Путин добавил, что он не считает, что “все несется так в лоб”,

“С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности”, — заявил глава государства.

США, напомнил Владимир Путин, объявили о том, что не собираются отправлять свои войска на Украину. По мнению президента России, в Соединенных Штатах понимают, что Россия расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию.

“Я же сказал, что Байден — человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы”, — подчеркнул Путин.

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Взято отсюда

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