Путин считает, что действующая высокая ключевая ставка ЦБ – временная

Президент РФ пояснил, что ставка будет понижаться по мере подавления инфляции

Текущая ключевая ставка Центробанка России в 16% носит временный характер и будет меняться по мере подавления инфляции, заверил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями, сообщает ТАСС.

“Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка [Эльвира Набиуллина] об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция”, – сказал президент.

Напомним, Банк России за 2023 год повысил ключевую ставку более чем в два раза – с 7,5% до 16% годовых. На последнем заседании в декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл повышения ставки близок к завершению, однако более точных прогнозов руководитель ведомства не дала.

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