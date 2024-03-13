Путин считает, что правительство Мишустина работает удовлетворительно

Президент отметил, что результаты работы правительства вполне очевидные, но о продолжении нужно говорить после выборов

Президент России Владимир Путин сообщил, что в настоящее время некорректно говорить о том, сохранится ли в случае его победы на выборах правительство премьер-министра Михаила Мишустина. При этом глава государства отметил, что кабинет министров работает удовлетворительно.

Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для “России 1” и РИА Новости ответил на вопрос, сохранится ли кабмин в случае его победы.

“Все-таки об этом нужно говорить после выборов, после подсчета голосов. Мне кажется, сейчас это просто некорректно. Но в целом правительство работает, как мы видим, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно”, – сказал глава государства.

Напомним, правительство Мишустина было сформировано в январе 2020 года.

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Взято отсюда