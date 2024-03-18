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Путин сделал несколько важных заявлений после выборов президента

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Путин сделал несколько важных заявлений после выборов президента

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Путин прокомментировал вероятность полномасштабного конфликта РФ с НАТО, а также ситуацию на Украине. Кроме того, президент обратил внимание на инциденты с порчей бюллетеней

Действующий президент РФ Владимир Путин 17 марта посетил свой избирательный штаб в московском Гостином дворе. Там он пообщался с волонтерами, сопредседателями штаба и журналистами, поблагодарил их за труд и сделал несколько важных заявлений, передает “Российская газета”.

Главные тезисы:

  • Один из вызовов нового срока – решение задач СВО, укрепление обороноспособности и ВС РФ.
  • По результатам выборов понятно, что Донбасс и Новороссия благодарны России за защиту.
  • Инциденты с порчей бюллетеней недемократичны и уголовно наказуемы.
  • Правительство России, Центробанк и администрация президента работают эффективно.
  • Россия будет стремиться к тому, чтобы в руководящих органах страны было больше женщин.
  • В России к предателям будут относиться как в зоне боевых действий и выявлять всех, кто воюет с оружием против страны.
  • Путин не исключил возможности создания “санитарной зоны” на Украине.
  • Говоря о вероятности полномасштабного конфликта между РФ и НАТО Путин отметил, что “все возможно”.
  • У России нет предпочтений по кандидатам в президенты США.
  • Путин был согласен обменять Алексея Навального* на некоторых заключенных на Западе людей.
  • Россия – за мирные переговоры.

*Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

Взято отсюда

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