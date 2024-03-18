Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Путин прокомментировал вероятность полномасштабного конфликта РФ с НАТО, а также ситуацию на Украине. Кроме того, президент обратил внимание на инциденты с порчей бюллетеней

Действующий президент РФ Владимир Путин 17 марта посетил свой избирательный штаб в московском Гостином дворе. Там он пообщался с волонтерами, сопредседателями штаба и журналистами, поблагодарил их за труд и сделал несколько важных заявлений, передает “Российская газета”.

Главные тезисы:

Один из вызовов нового срока – решение задач СВО, укрепление обороноспособности и ВС РФ.

По результатам выборов понятно, что Донбасс и Новороссия благодарны России за защиту.

Инциденты с порчей бюллетеней недемократичны и уголовно наказуемы.

Правительство России, Центробанк и администрация президента работают эффективно.

Россия будет стремиться к тому, чтобы в руководящих органах страны было больше женщин.

В России к предателям будут относиться как в зоне боевых действий и выявлять всех, кто воюет с оружием против страны.

Путин не исключил возможности создания “санитарной зоны” на Украине.

Говоря о вероятности полномасштабного конфликта между РФ и НАТО Путин отметил, что “все возможно”.

У России нет предпочтений по кандидатам в президенты США.

Путин был согласен обменять Алексея Навального* на некоторых заключенных на Западе людей.

Россия – за мирные переговоры.

*Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

Взято отсюда