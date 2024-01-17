Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава государства затронул темы санкций и украинского контрнаступления. Кроме того, он дал комментарий по поводу атак ВСУ по мирным гражданам России

Президент России Владимир Путин пообщался с главами муниципалитетов на первом Всероссийском форуме “Малая Родина – сила России”, состоявшемся 16 января. Глава государства затронул важные аспекты внутренней и внешней политики России, сообщает Tvrsk13.ru.

Главные заявления Владимира Путина на совещании с главами муниципалитетов субъектов России:

– В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон, это затрагивает безопасность РФ.

– Вместо решения военных задач Украина наносит неизбирательные удары по гражданским объектам в РФ.

– Государственность Украины скоро откажется под вопросом.

– Цель ударов и обстрелов со стороны киевского режима – отвлечь население и спонсоров от полного провала контрнаступления, показать, что Киев способен отвечать на действия Москвы.

– Инициатива в зоне СВО находится полностью в руках ВС РФ.

Главные заявления Путина:

Контрнаступление ВСУ окончательно провалилось.

Атаки Украины по мирным гражданам РФ являются способом отвлечь население и спонсоров от провала контрнаступления.

“Формула мира” президента Украины Владимира Зеленского заключается в запрете на проведение переговоров.

Государства Прибалтики варварски относятся к русским людям, это угрожает безопасности России.

Санкции иностранных держав повлияли на развитие отечественного производства. Теперь в стране планируют обеспечивать сельское хозяйство российскими семенами минимум на 75%.

Инициатива в зоне СВО находится в руках Вооруженных сил России.

Новые регионы должны быть полноценно включены в правовое пространство РФ.

Взято отсюда