реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Путин сделал ряд важных заявлений на встрече с главами муниципалитетов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Путин сделал ряд важных заявлений на встрече с главами муниципалитетов

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава государства затронул темы санкций и украинского контрнаступления. Кроме того, он дал комментарий по поводу атак ВСУ по мирным гражданам России

Президент России Владимир Путин пообщался с главами муниципалитетов на первом Всероссийском форуме “Малая Родина – сила России”, состоявшемся 16 января. Глава государства затронул важные аспекты внутренней и внешней политики России, сообщает Tvrsk13.ru.

Главные заявления Владимира Путина на совещании с главами муниципалитетов субъектов России:

– В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон, это затрагивает безопасность РФ.

– Вместо решения военных задач Украина наносит неизбирательные удары по гражданским объектам в РФ.

– Государственность Украины скоро откажется под вопросом.

– Цель ударов и обстрелов со стороны киевского режима – отвлечь население и спонсоров от полного провала контрнаступления, показать, что Киев способен отвечать на действия Москвы.

– Инициатива в зоне СВО находится полностью в руках ВС РФ.

Главные заявления Путина:

  • Контрнаступление ВСУ окончательно провалилось.
  • Атаки Украины по мирным гражданам РФ являются способом отвлечь население и спонсоров от провала контрнаступления.
  • “Формула мира” президента Украины Владимира Зеленского заключается в запрете на проведение переговоров.
  • Государства Прибалтики варварски относятся к русским людям, это угрожает безопасности России.
  • Санкции иностранных держав повлияли на развитие отечественного производства. Теперь в стране планируют обеспечивать сельское хозяйство российскими семенами минимум на 75%.
  • Инициатива в зоне СВО находится в руках Вооруженных сил России.
  • Новые регионы должны быть полноценно включены в правовое пространство РФ.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 8 млн рублей продают синий Audi Q7 с массажными сидениями

17.01.2024

 Интересное

Средства ПВО сбили семь ракет РСЗО Ольха над Белгородской областью

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

Появилось видео с места пожара, из-за которого погибли двое детей в Краснощеково

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

Автопобоище с пятью машинами произошло на Павловском тракте в Барнауле

17.01.2024

 Интересное

Налоговики помирились с Белоярским мачтопропиточным заводом

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 29 млн рублей продают просторную квартиру в клaсcическoм cтиле

17.01.2024

 Интересное

Власти ограничили доступ в опасный жилой многоквартирник в центре Барнаула

17.01.2024

 Интересное

Иран впервые нанес ракетный удар по Пакистану: что происходит на Востоке

17.01.2024

 Интересное

Крещенские морозы до -36 градусов установились в Алтайском крае

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске