Колония. Заключение Фото: pixabay.com

При принятии решения о помиловании глава государства, как рассказали в пресс-службе Кремля, руководствовался принципами гуманности

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин. Об этом заявили на сайте Кремля.

Так, глава государства отменил наказания для матерей несовершеннолетних детей и женщин, у которых родственники участвуют в спецоперации.

По последний данным, которые собирали еще в 2021 году, в России в местах лишения свободы отбывали сроки 42 тысяч женщин, что составляет 8% от общего числа заключенных.

Осужденных женщин содержат в исправительных колониях общего режима, при них работают 13 домов ребенка.

Напомним, что ранее Владимир Путин поддержал идею об амнистии некоторых женщин-заключенных.

Взято отсюда