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Путин в послании Федеральному собранию заявил о поддержке семьи и рождаемости

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Путин в послании Федеральному собранию заявил о поддержке семьи и рождаемости

Мать с ребенком Фото: unsplash.com

Российский лидер в 19-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. До этого он выступал перед обеими палатами парламента и не только почти год назад – 21 февраля

29 февраля президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что главное предназначение семьи – это рождение детей.

“Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, и ее выбор разделяют люди по всему миру, в том числе на Западе”, – подчеркнул он.

По словам главы государства, большая многодетная семья должна стать нормой и ориентиром в России.

Президент также поставил цель в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости в стране.

Взято отсюда

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