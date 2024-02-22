Путин: в РФ толерантны к людям нетрадиционной сексуальной ориентации

Взрослые люди пусть живут как хотят, главное, “чтобы не трогали детей”, заявил Владимир Путин

В России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, их никто не ограничивает, главное, чтобы они не трогали детей, цитирует ТАСС президента РФ Владимира Путина.

Такое заявление глава государства сделал на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) “Сильные идеи для нового времени”.

“Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все живут взрослые люди как хотят, никто их не ограничивает. Но что касается детей, я уже много раз говорил – детей не трогайте”, – подчеркнул президент России.

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Взято отсюда