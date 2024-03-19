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Путин: власти будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы

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Путин: власти будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы

Все решения будут выверенными, сказал президент

Власти России будут аккуратно подходить к изменениям в налоговую систему страны, все решения будут выверенными. Слова лидирующего на выборах президента РФ и действующего главы государства Владимира Путина на встрече с другими кандидатами в президенты цитирует ТАСС.

Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин поручал разработать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого выше личные и корпоративные доходы. Необходимо снизить налоговую нагрузку на семьи и на тех, кто получает меньше доходов, полагает президент.

“Здесь нужно быть очень аккуратными. Здесь нужно создать такую систему, которую бы мы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет. Это будет одной из серьезных дискуссий в парламенте. Правительство будет предлагать свои решения: как, у кого, сколько. И здесь нужно быть очень аккуратными. Но решения должны быть выверенными”, – предупредил Путин.

Глава государства также отметил, что “КПРФ всегда говорила о том, что система налогообложения должна быть справедливой”.

“У нас много было споров на этот счет, но, как вы видите, мы к этому подошли аккуратненько”, – сказал Путин.

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Взято отсюда

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