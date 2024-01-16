Владимир Путин Фото: Кадр видео Rutube

Почти месяц прошел с голой вечеринки Насти Ивлеевой, однако событие все еще не покидает информационное поле. Свое мнение о мероприятии высказал и российский лидер

Правильные жизненные ценности у бойцов СВО, а не у полураздетых веселящихся звезд, заявил президент России Владимир Путин, сообщает “Лайф”.

“Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать”, – отметил глава государства.

Напомним, что блогер Анастасия Ивлеева организовала “голую вечеринку” в одном из московских клубов в конце декабря 2023 года. На вечере побывали Лолита, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Глюкоза и другие.

После возмущения общественности концерты приглашенных звезд стали отменять и артисты начали просить прощения за участие в вечеринке. Позже извинилась и сама Ивлеева. Блогера оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Взято отсюда