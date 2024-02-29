Путин: выпускникам нужно позволить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов

Глава государства объявил о запуске еще одного нового нацпроекта — “Кадры”
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию затронул тему образования и профориентации, пишут “Известия”.
“Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться — предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении. Дать ученикам еще один шанс. А именно: по выбору ученика дать ему возможность пересдать один из предметов. И сделать это до конца приема документов в вузы”, – сказал глава государства.
Нужно укрепить связку всех уровней образования, они должны работать на общий результат. Владимир Путин обратился к руководителям предприятий, научных и медицинских центров:
“Пожалуйста, приглашайте к себе в школьника. Пусть ребята смотрят цеха, вот как мне предлагали в одной из моих поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас, в эту работу”, – добавил президент РФ.
В этой связи Владимир Путин объявил о запуске еще одного нового национального проекта — “Кадры”.
Также в этом году начнется строительство первой общеобразовательной школы лидерского уровня.
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Взято отсюда