Путин высказался о скандальной вечеринке Ивлеевой

После СВО не будешь прыгать без штанов на каком-то мероприятии, сказал президент

Президент России Владимир Путин на встрече с мэрами российских городов 16 января впервые высказал отношение к «голой вечеринке» звезд эстрады, организованной Анастасией Ивлеевой, сообщают “Аргументы и факты”.

“Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются на это, проходят это горнило, жизненные приоритеты выстраивают по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то там мероприятии прыгать. По-другому люди смотрят на жизнь, другие ценности” – сказал глава государства.

Если у таких людей есть склонность к муниципальной работе, их следует привлекать, отметил президент. Также Владимир Путин подчеркнул, что нужно обращать внимание на молодежь. За нею будущее, они лучше чувствуют свои поколения и тоньше могут реагировать на запросы общества, напомнил лидер страны.

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Взято отсюда