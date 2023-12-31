Первыми поздравление президента увидели жители Камчатки и Чукотки

В большинстве регионов России Новый год только поджидают, а Камчатка и Чукотка его уже встретили — куранты для них пробили полночь, а перед этим с новогодней речью традиционно выступил президент. В этом году обращение заняло меньше четырех минут.

Остальные регионы увидят новогоднее обращение позже. Или могут посмотреть вместе с нами уже сейчас и заранее узнать, что скажет президент.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: RIAKremlinpool / T.me

А для тех, кто сейчас не может послушать обращение Владимира Путина, мы подготовили текстовую версию выступления. Вот что сказал президент в новогоднем обращении:

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали. Гордились общими достижениями. Радовались успехам. И были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой. И главное, что нас объединяло и объединяет, это судьба Отечества, глубокое понимание значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас. Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих. От нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах в труде и в бою, в будни и праздники, проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость.

Хочу сегодня обратиться к нашим военнослужащим, ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость. Вы наши герои. Вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством. Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа. Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие.

Дорогие друзья!

В любые времена встреча Нового года — это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране годом семьи. А настоящая большая семья — это, безусловно, та, где растут дети. Где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается и воспитывается преданность своему Отечеству.

В наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго, ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной, прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы — многонациональный народ России. Мы — одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее. Мы вместе. И это самый надежный залог будущего России.

С праздником вас, дорогие мои! С новым, 2024 годом!

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31.12.2023