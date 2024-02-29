Путин: участники СВО смогут получить ипотеку по льготной ставке в 2%

Отдельная поддержка будет направлена на проекты комплексного развития территории

Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию заявил, что ипотеку со льготной ставкой в 2% смогут получать участники и ветераны специальной военной операции, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии, сообщает РИА Новости.

“Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции”, – отметил Путин.

Глава государства отметил, что отдельная поддержка будет направлена на проекты комплексного развития территории под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития.

“Для этих территорий направим на данные цели дополнительно 120 миллиардов рублей”, – добавил президент.

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