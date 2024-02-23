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Путин за день полетал за штурвалом ракетоносца и проехал на КамАЗе. Видео

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Путин за день полетал за штурвалом ракетоносца и проехал на КамАЗе. Видео

Владимир Путин на бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М Фото: кадр видео Кремля

Кремль опубликовал видео полета верховного главнокомандующего на ракетоносце и за рулём КамАЗа. Все это Владимир Путин успел сделать за один день

22 февраля президент России Владимир Путин во время поездки в Казань совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М, а также прокатился на КамАЗе, передает пресс-служба Кремля.

Путин переоделся в специальный летный костюм, сел за штурвал самолета и поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Полет продлился около 30 минут. На опубликованных кадрах видно, что глава государства тянет за штурвал и советуется с капитаном.

После полета президент поделился своими впечатлениями от обновленного самолета, отметив, в частности, его высокую надежность, вооруженность, улучшение системы управления воздушным судном, повышение уровня комфорта для членов экипажа.

“Техника отличная. Она действительно нового поколения. Конечно, можно принимать в состав Вооруженных Сил”, – заключил глава государства.

Российский межконтинентальный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 предназначен для поражения стратегических объектов противника в удалённых военно-географических районах. Модернизированный Ту-160М – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, один из наиболее мощных боевых самолетов в мире.

После полета на Ту-160М президент посетил многофункциональную зону на участке трассы М-12 “Восток” под Казанью. Туда Путин приехал на грузовике КамАЗ, которым сам и управлял. С ним в кабине также был вице-премьер Марат Хуснуллин.

За рулем тяжелой машины Владимир Путин приехал на встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовых транспортных средств, которая проходила в кафе на трассе М-12 “Восток”.

Взято отсюда

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