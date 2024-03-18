Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава государства назвал Алексея Навального* по фамилии, выразил сожаление и заявил, что его смерть является печальным событием

Владимир Путин сообщил, что был согласен на обмен Алексея Навального* “на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах”, пишет ТАСС.

“Я вам скажу, это будет так неожиданно: за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах <…> Вы можете мне поверить, можете – нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: “Я согласен!”, – сообщил Путин на пресс-конференции.