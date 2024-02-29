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Путин заявил, что семейную ипотеку продлят до 2030 года

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На тот же срок продлят субсидию для многодетных на погашение ипотеки

29 февраля 2024, 16:4731Написать комментарий

Путин заявил, что семейную ипотеку продлят до 2030 года

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что семейную ипотеку продлят до 2030 года. Особое внимание будут уделять семьям с детьми до 6 лет — для них сохранится прежняя льготная ставка 6%. На тот же срок президент предложил продлить выплату 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям с тремя детьми.

Президент в ходе выступления отметил, что проблема бедности затрагивает около 9% населения, среди многодетных семей — около 30%. Путин заявил, что нужно сделать особый акцент на снижение бедности многодетных семей. Для этого запустят нацпроект «Семья». Регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, пообещали дополнительную федеральную поддержку.

Мы следим за обращением президента в режиме онлайн — присоединяйтесь к нашей трансляции.

Взято Источник
29.02.2024

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