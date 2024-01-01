Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Путин заявил о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине: новости СВО за 1 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Главное, что случилось за последние сутки

Путин заявил о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине: новости СВО за 1 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 января 2024 года.

Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине как можно быстрее

Владимир Путин 1 января посетил военных в госпитале им. Вишневского. В ходе встречи он сделал несколько заявлений. В частности, президент рассказал, что Россия хочет завершить конфликт как можно быстрее.

— Те, кто еще вчера говорил, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут положение по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт. И мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее. Только на наших условиях, — отметил Путин. — У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции не собираемся. Вот вы воевали, ранения получили — ну что мы, всё сдадим что ли? Я бы сейчас один жест показал, вы знаете, что за жест.

Глава государства также подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне военной операции сейчас находится в руках России, и что командиры «научились не выполнять задачи любой ценой».

Высказался Путин и об обстрелах Белгорода 30 декабря — их он назвал терактом.

— То, что сейчас произошло в Белгороде, это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня. Что такое РСЗО, вы, люди военные, знаете, это оружие, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом, — отметил президент.

ВСУ обстреляли центр Белгорода 30 декабря. По последним данным, в результате погибли 25 человек, пятеро из которых — дети. Еще 109 человек получили ранения.

ВСУ несколько раз обстреляли Белгородскую область

1 января ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. На этот раз под обстрел несколько раз попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате первой атаки в одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна.

— В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам. Также один снаряд прилетел на территорию школы — взрывной волной выбиты окна и посечен фасад здания, — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Позже ВСУ еще несколько раз ударили по поселку Красное и селу Богун. Пострадавших нет.

Над Брянской областью обезвредили беспилотники

Военные с разницей в 2,5 часа обезвредили два беспилотника в Брянской области — над Брянским и над Климовским районами.

Как заявил глава региона Александр Богомаз у себя в телеграм-канале, в результате пострадавших и разрушений не было.

В Минобороны рассказали об ударах по аэродромам с носителями Storm Shadow

В Минобороны сообщили, что 31 декабря ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители ракет Storm Shadow, все объекты были поражены.

— Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Цель удара достигнута. Все объекты поражены, — говорится в сообщении ведомства.

Также целями ударов стали предприятие по производству беспилотников в районе Чугуева в Харьковской области и четыре склада топлива для военной техники в районе Одессы, Днепропетровска, Константиновки.

Взято Источник
02.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

На Алтае заболели коклюшем более 25 учеников гимназии

02.01.2024

 Здоровье

Власти российских регионов отменяют введенные ранее ограничения абортов

02.01.2024

 Здоровье

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Образование

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Образование

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

02.01.2024

 Новости Алтай

Стало известно, когда выйдет новая часть франшизы «Майор Гром»

02.01.2024

 Новости Алтай

Как правильно хранить блюда, приготовленные на Новый год

02.01.2024

 Новости Алтай

Сотрудники Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю встретились с воспитанниками подшефного детского дома

02.01.2024

 Новости Алтай

Сегодня на телеканале «Россия 1» премьера главной семейной кинокартины уходящего года – «Чебурашка»

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix