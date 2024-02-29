Путин: Запад открыто рассчитывает на стратегическое поражение России на поле боя

Путин в послании Федеральному собранию отметил, что укрепление суверенитета РФ идет по всем направлениям и, в первую очередь, на фронте

Коллективному Западу вместо России нужно “зависимое, угасающее, умирающее государство, заявил президент РФ в послании Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что защита и укрепление суверенитета России сейчас идет по всем направлениям и, в первую очередь, на фронте. Прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые успешно решают поставленные перед ними задачи.

Между тем, проблемы еще остаются, они есть, но над их решением идет активная работа.

Так, на вооружение поставлены гиперзвуковые комплексы комплексы “Кинжал”, “Циркон” и “Авангард” Завершается работа над крылатой ракетой “Буревестник” и системой “Посейдон”. Войска получили ракеты “Сармат”, работу которых скоро продемонстрируют на боевом дежурстве.

Россия имеет дело с государством, которое открыто заявляет, что рассчитывает на ее стратегическое поражение на поле боя,

Информационные вбросы про российское ядерное оружие в космосе призваны вести переговоры с РФ на условиях США, однако любые заявления Штатов о переговорах не более, чем “демагогия”.

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений. Задача страны развивать ОПК, выстроить эффективную экономику вооруженных сил и выйти на качественно новый уровень оснащения армии флота.

“Не мы начали эту войну, но мы сделаем все,чтобы ее закончить”, – заявил президент России.

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Взято отсюда