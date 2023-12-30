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Путину доложили об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода

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Путину доложили об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент в курсе ситуации с обстрелами в центре Белгорода. На помощь пострадавшим из Москвы уже вылетела группа специалистов

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе государства уже доложили об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщает ТАСС.

По поручению президента в город вылетела бригада минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что силы ВСУ обстреляли центр столицы региона. По его словам, в результате случившегося погибли три человека – двое детей и мужчина, несколько человек пострадали.

В городе намерены ввести режим ЧС для ликвидации последствий обстрела.

Взято отсюда

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