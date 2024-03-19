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Рабочая группа по законопроекту о «наливайках» провела первое обсуждение

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Рабочая группа по законопроекту о «наливайках» провела первое обсуждение

Комитет АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму провел первое заседание рабочей группы, посвященное подготовке проекта закона «О внесении изменений в закон Алтайского края «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края». Он касается регулирования деятельности так называемых наливаек – магазинов, которые под видом закусочных ночью торгуют алкоголем.

Комитет АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму провел первое заседание рабочей группы, посвященное подготовке проекта закона «О внесении изменений в закон Алтайского края «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края». Он касается регулирования деятельности так называемых наливаек – магазинов, которые под видом закусочных ночью торгуют алкоголем.

Напомним, недавно регионы в соответствии с федеральным законом от 14.02.2024 № 6-ФЗ получили право устанавливать требования к продаже слабоалкогольных напитков в предприятиях общепита, в том числе расположенных в многоквартирных домах, включая время продажи. По словам заместителя председателя Общественной палаты Алтайского края Василия Куца, ночная торговля алкоголем в общепите на первых этажах жилых домов доставляет неудобства жильцам.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов предложил воспользоваться полномочиями, данными субъектам федеральным законом, по ограничению розничной продажи пива и прочих слабоалкогольных напитков. Согласно проекту закона розничная продажа таких напитков будет допускаться только в таких предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах, как кафе, буфеты, рестораны и бары. Такие заведения обязательно должны будут соответствовать ГОСТу к соответствующей категории предприятия общепита.

Время же продажи алкоголя для общепита, расположенного в многоэтажных домах, Уполномоченный предложил установить единообразное – с 9:00 до 23:00. По аналогии предлагается установить и время розничной продажи для магазинов. Это поможет уменьшить спрос на контрафактный и нелегальный алкоголь, даст возможность псевдобарам преобразовать работу в формат добросовестных предприятий торговли.

И.о. руководителя управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуре Алтайского края Елена Абдуллаева сообщила, что на территории региона действуют 4,4 тысячи лицензированных магазинов и 788 предприятий общепита (в том числе – 106 ресторанов, 325 кафе, 407 баров, 40 буфетов). В жилых домах расположены 139 организаций общепита. В структуре потребления алкоголя в регионе преобладают пиво и водка. По объемам продажи водки Алтайский край находится на шестом месте в Сибири.

Представители ГУ МВД России по Алтайскому краю и администрации Барнаула напомнили, что закон о тишине, который чаще всего и нарушают посетители «наливаек», ограничивает шумное время 22 часами ночи. Участники рабочей группы предложили изучить возможность дифференцированного разграничения по времени для магазинов и общепита, а также поэтапного вступления закона в силу.

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов пояснил, что рабочая группа будет принимать предложения по регулированию вопроса с «наливайками» до 28 марта. После этого они будут снова вынесены на обсуждение.

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Взято отсюда.

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