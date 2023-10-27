В этот раз депутаты обошлись без бурных споров и серьезной критики главного финансового документа города

Фото: duma-barnaul.ru

Депутаты Барнаульской гордумы приняли, пожалуй, самое важное решение года – бюджет города на 2024 год. Правда, пока только в первом чтении. В этот раз обошлось без бурных споров между фракциями. Однако к некоторым положениям бюджета все же возникли серьезные вопросы. Как прошло обсуждение главного финансового документа на заседании в пятницу, 27 октября, читайте в нашем материале.

“Не все проблемы удается решить”

Проект будущей казны на 2024 год поддержали четыре фракции: “Единая Россия”, “Справедливая Россия -За правду”, ЛДПР, “Новые люди”. Фракция КПРФ, ежегодно отвергающая проект документа, в этот раз решила воздержаться от голосования.

“Мы считаем, что он (бюджет, – прим. ред.) недостаточно сбалансирован. Некоторым статьям не уделено должного внимания”, – уверенно заявил глава фракции КПРФ Сергей Немчинов.

И поделился статистикой. Например, на социальную политику в этом году уйдет на 17,5 млн рублей меньше, чем в прошлом. Расходы на ЖКХ снизятся на 607 млн, на соцэкономику – на 699 млн рублей, отметил Немчинов.

С хвалебной речью к разработанному документу выступил руководитель социалистов Захар Торычев, оценивший рост доходной части бюджета. Он пояснил: на 13,1% к первому чтению выросли поступления в казну налога по упрощенной системе налогообложения, на 25,5% – налога по патентной системе налогообложения.

“Изучая структуру расходов бюджета, возникли вопросы по сокращению расходов на национальную экономику, ЖХК, охрану окружающей среды, образование, физическую культуру и спорт. И, напротив, увеличение расходов на общегосударственные вопросы более чем на 500 миллионов, а также увеличение расходов на средства массовой информации с 53 до 71 миллиона”, – возмутился Торычев.

Такое распределение расходов депутат назвал несправедливым и сообщил, что фракция поддержит бюджет, но ко второму чтению подготовит свои поправки, направленные на повышение благополучия и качество жизни граждан.

Пункт о росте на 45% расходов на СМИ вызвал негодование и у руководителя фракции “Новые люди” Никиты Федюнина. Он назвал недопустимым такие траты “в трудный период времени”.

“Не все программы могут похвастаться такой динамикой”, – подчеркнул “новолюд”.

Возмутило его и то, что по некоторым статьям расходы не меняются год от года. Например, на молодежную политику, которые в следующем году составят 3,2 млн, или охрану окружающей среды, “в то время как в краевой столице есть проблемы с экологией”.

В остальном же бюджет города сбалансирован, а его разработчики – настоящие профессионалы, заключил Федюнин. И заявил, что фракция примет проект краевой казны.

Позицию фракции ЛДПР озвучила Анна Юферева. Она похвалила разработчиков за то, что те учли некоторые предложения партийцев. Например, по выделению дополнительных средств на охрану образовательных и дошкольных учреждений и на содержание мест захоронений. Впрочем, есть “но”.

“Нехватка бюджетных средств остается, не все имеющиеся проблемы удается решать. Люди жалуются на транспорт, его нехватку, переполненность. Мы надеемся, что все проблемы будут решаться”, – отметила она.

Точку в оценке документа поставил глава фракции единороссов Вячеслав Перерядов. Он назвал бюджет социально ориентированным. Большая часть расходов – свыше 30% заложена на образование. Также сохраняются все социальные обязательства по выплатам компенсаций, предусмотрены средства на выполнение 12 муниципальных программ, в том числе по сносу и переселению граждан из аварийного жилья, капремонта и других. А потому, конечно, фракция одобрит документ.

Каким будет бюджет города в 2024 году (первое чтение)?

Между первым и вторым чтениями параметры городской казны вырастут. Барнаул получит от края дополнительные средства. (Ко второму чтению бюджет Барнаула на 2023 год прибавил 4,544 млрд рублей по доходам.) Так же будет и в этом году. А пока смотрите, как выглядят основные статьи расходов.

Доходы городской казны в следующем году – 22,3 млрд рублей (из них 10,5 млрд рублей налоговые и неналоговые, то есть собственные доходы);

расходы – 23,3 млрд рублей;

дефицит – 1 млрд рублей.

Как и было в предыдущие годы, основная часть расходов уйдет на “социалку”, образование, соцподдержку, культуру и спорт, заявила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Ольга Шернина. Также в проект заложили увеличение c января 2024 года МРОТ на18,5%, социальную поддержку отдельных категорий граждан, бесплатное горячее питание детей в школах и воспитанников детских садов из семей участников СВО.

Деньги направят на завершение строительства “переходящих” объектов, соблюдение условий софинансирования двух нацпроектов и четырех региональных проектов. Например, на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года, выделят в 2024 году 497,8 млн рублей (+13,1% к первому чтению прошлого года).

По обращениям горожан также дополнительно направят расходы на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях и общественных местах (+39,3% по сравнению с первым чтением прошлого года). Вырастут расходы и на спорт. Траты на приобретение спортивной экипировки увеличатся на 17,5%, оборудования – на 11,1%, участие в тренировочных сборах и соревнованиях – на 33,8%. Кроме того, в 2,1 раза увеличены средства на благоустройство ограждения кладбищ.

новости Локтевский



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