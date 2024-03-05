Работа начинается с планов

Специалисты отдела защиты леса и ГЛПМ Филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» подготовили предварительный пообъектный план выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов в насаждениях Алтайского края и Республики Алтай на 2024 год.

В общей сложности лесопатологам предстоит пройти более 267 км по 51 маршрутному ходу и обследовать насаждения на площади 8,06 тыс. га. Наблюдения за популяциями вредных организмов планируется провести тремя методами: детальным, рекогносцировочным и феромонным. В текущем году проведение надзора планируется за семью видами насекомых вредителей, наибольшую опасность их которых представляют сибирский и непарный шелкопряды, пяденица сосновая и шелкопряд-монашенка, на данных вредителей приходится 84% объема от запланированных работ.

Большую часть работ планируется провести рекогносцировочным методом, на 37 маршрутных ходах, в резервациях очагов массового распространения вредных организмов, таких как, сибирский и сосновый шелкопряды, шелкопряд монашенка и пяденица сосновая. Поведение детальным методом запланировано на 8 маршрутных ходах в очагах непарного шелкопряда и полиграфа уссурийского, феромонным методом на 6 маршрутных ходах за шелкопрядами сибирским и непарным, шелкопрядом-монашенкой и сосновой совкой.

Начать работу планируется уже во второй декаде апреля, с развешивания феромонных ловушек для наблюдения за сосновой совкой, поскольку лет имаго начинается после схода большей части снежного покрова. Завершение работ планируется в 3-й декаде октября наблюдениями за пяденицей сосновой, а также сбором и лабораторными анализами яйцекладок непарного шелкопряда.

Все полученные данные будут использованы для анализа и составления прогнозов развития санитарной и лесопатологической обстановкой в лесных насаждениях Алтайского края и Республики Алтай в 2025 году.

Взято отсюда.

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