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Работа России

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Работа России

13 марта в нашем колледже прошла встреча студентов нашего колледжа с представителями Кадрового центра «Работа России» и заводов города Барнаула.

Во встрече принимали участие карьерный консультант Кадрового центра «Работа России» Савин Александр Михайлович, представители ОАО «Завод механических прессов» начальник отдела кадров Мочалова Татьяна Вячеславовна и специалист по обучению и развитию персонала Бурбах Ольга Федоровна, а также специалист отдела по работе с персоналом АО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш» Николенко Владимир Андреевич.

На встрече присутствовали две студенческие группы третьего курса группа Тм-101 и группа Тэо-101.

Представитель Кадрового центра «Работа России» Савин Александр Михайлович рассказал о возможности обращения в Кадровый центр в целях оказания помощи по трудоустройству студентов на время практики и летних каникул, обратил внимание на ключевые моменты при составлении резюме, а также провел небольшую викторину по некоторым вопросам трудоустройства в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Представитель АО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш» Николенко Владимир Андреевич представил на обозрение видеоролик о компании.

Представителем компании было предложено как временное трудоустройство на время практики и каникул, так и постоянное трудоустройство наряду с учёбой. Было отмечено, что в компании имеются такие вакансии, как станочник, слесарь, контролер слесарных работ, также было сказано, что имеется возможность принять на работу студентов в качестве учеников под присмотром наставников, имеется возможность заключения целевых договоров с гарантиями дальнейшего трудоустройства и ежемесячных выплат студентам.

Начальник отдела кадров ОАО «Завод механических прессов» Мочалова Татьяна Вячеславовна рассказала студентам исторические факты о заводе, как организован технологический процесс, какие имеются рабочие места, среди которых оператор линии, оператор станков с ЧПУ, рассказала о поддержке молодых специалистов при трудоустройстве на завод, озвучила основные моменты по оплате и охране труда, обратила внимание, что на заводе существуют спортивные, культурные программы, а также ведется работа профсоюза.

Специалист по обучению и развитию персонала ОАО «Завод механических прессов» Бурбах Ольга Федоровна рассказала о перспективах трудоустройства и прохождении практики студентов.

Также представителями ОАО «Завод механических прессов» был показан презентационный видеоролик о заводе.

Встреча прошла в рамках Программы взаимодействия между КГБПОУ «Алтайский государственный колледж», АО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш» и ОАО «Завод механических прессов».

Взято отсюда.

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