Работники алейских детсадов добились восстановления зарплаты и премии

В этом им помог депутат Госдумы

Деньги. Кошелек. Зарплата / Фото: Freepik

Воспитатели нескольких детских садов Алейска сообщили, что получили премии и зарплату положенного уровня. О том, что ранее им недодали часть денег, они жаловались депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии “Справедливая Россия – За правду” Александру Терентьеву. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Терентьев получил обращение от работников дошкольных учреждений в начале ноября. Они рассказали, что произошло снижение заработных плат, а еще им не выплатили премии к профессиональному празднику. Депутат направил запрос губернатору Алтайского края. Вопрос удалось решить оперативно, уже к Новому году люди получили все выплаты, на которые рассчитывали. За это воспитатели поблагодарили Александра Терентьева.

По его словам, хотя региональные власти в своем ответе ссылаются на ежегодный рост оплаты труда указанной категории работников, причем даже более высокими темпами, чем у других бюджетников, зарплаты у них по-прежнему остаются невысокими.

“К примеру, помощники воспитателей за октябрь прошлого года в среднем получали чуть больше 20 тысяч рублей. Это, конечно, катастрофически недостаточно, учитывая рост цен на продукты питания, товары первой необходимости, повышение тарифов на коммунальные услуги и так далее. Пояса эти люди точно не ослабят при таком уровне заработной платы. Поэтому повышать зарплату этой социально значимой категории работников нужно более интенсивно”, – отметил социалист.

горняк



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