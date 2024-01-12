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Работники СМИ Алтайского края принимают поздравления накануне Дня российской печати

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Работники СМИ Алтайского края принимают поздравления накануне Дня российской печати

Смотрите прямое включение с церемонии награждения из концертного зала «Сибирь».

День российской печати хотя и связан с выходом первой газеты «Петровские ведомости», но считается профессиональным праздником всех журналистов: тех, кто работает на телевидении, радио, в интернет-СМИ. Сибирская погода сегодня не помешала добраться до концертного зала «Сибирь» нашим коллегам из районов края. В нашем регионе, кстати, более сотни СМИ. Большая часть из них, конечно, печатные, в частности районные газеты. Сегодня уже по традиции лучшим работникам вручают заслуженные награды: это благодарность президента, звание «Заслуженный журналист Алтайского края», медаль «За заслуги во имя созидания» и другие государственные награды. Например, за многолетний добросовестный труд поощрены наш оператор Евгений Фирсов и ведущая программы «Вести Алтай» Марина Малионова. Одним из важных остаётся и вручение премий губернатора за лучшее журналистское произведение года: в этот раз на него поступило 172 работы. Победителей определили по трём номинациям среди электронных и печатных СМИ. К слову, корреспонденты нашей телерадиокомпании завоевали шесть призовых мест! Кстати, некоторые из тех, кто должны были подняться на сцену концертного зала «Сибирь», не смогли оставить своего рабочего места. Например, монтаж видеоряда для этого прямого включения делал Александр Жуйков и ведущая Екатерина Гаськова, хотя они оба – в числе награжденных.

Николай Потешкин

Взято отсюда.

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