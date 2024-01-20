Работодателей хотят обязать выплачивать компенсацию за работу в выходные в случае увольнения

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20 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило внести в действующий Трудовой кодекс пункт, обязывающий работодателей выплачивать компенсацию сотрудникам, желающим уволиться за работу в праздничные и выходные дни, сообщает ИА DEITA.RU, в данном случае авторы инициативы попытались составить документ таким образом, чтобы сделать это было невозможно.

Согласно действующему законодательству, за работу в праздничные и выходные дни работникам полагается отпуск и доплата, причем доплата должна быть в два раза больше отпускных. Она предоставляется по желанию работника, но часто компании и организации игнорируют это правило, а работники не отстаивают свое право на компенсацию, опасаясь неприятностей. Кроме того, были случаи, когда работодатели платили за сверхурочную работу обычную сумму, а не удваивали ее,и не предоставляли дополнительной компенсации.

Министерство труда, принимая во внимание подобные случаи и мнение Конституционного суда,разработало положение, позволяющее уволенным работникам получать компенсационные выплаты и дополнительный отпуск, если ранее они не получали компенсацию за работу в отпуске. Если поправки к закону будут приняты, они вступят в силу с осени 2024 года.

Фото: ИА DEITA.RU

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Автор: glavred

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