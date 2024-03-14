“Ради хобби”: в Алтайском крае полицейские задержали браконьера

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконном забое дикого животного, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В Топчихинский отдел полиции обратился егерь с заявлением о том, что на территории местных охотничьих угодий был убит лось.

Вскоре после серии оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Барнаула, занимающийся предпринимательской деятельностью, который ранее приобрел в Топчихинском районе базу отдыха.

На базе и в его квартире в краевой столице полицейские провели обыски, в ходе которых было изъято мясо незаконно добытого животного и оружие. Также изъят снегоход, который использовался для охоты.

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что охотой решил улечься только ради хобби, мясо планировал использовать для собственных нужд. Однако охотился незаконно и лицензию на отстрел лося не получал.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно ущерб, нанесенный природному фонду края, оценен более чем в 120 тыс. руб.

Барнаульца проверяют на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Взято отсюда