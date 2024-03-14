реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Ради хобби”: в Алтайском крае полицейские задержали браконьера

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Ради хобби": в Алтайском крае полицейские задержали браконьера

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконном забое дикого животного, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В Топчихинский отдел полиции обратился егерь с заявлением о том, что на территории местных охотничьих угодий был убит лось.

Вскоре после серии оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Барнаула, занимающийся предпринимательской деятельностью, который  ранее приобрел в Топчихинском районе базу отдыха.

На базе и в его квартире в краевой столице полицейские провели обыски, в ходе которых было изъято мясо незаконно добытого животного и оружие. Также изъят снегоход, который использовался для охоты.

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что охотой решил улечься только ради хобби, мясо планировал использовать для собственных нужд. Однако охотился незаконно и лицензию на отстрел лося не получал.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно ущерб, нанесенный природному фонду края, оценен более чем в 120 тыс. руб.

Барнаульца проверяют на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

погода на день , погода село район ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Зимний сезон в Рубцовске закроют лыжной гонкой

Зимний сезон в Рубцовске закроют лыжной гонкой

Спортивный праздник пройдет 16 марта Езда на лыжах / Фото:…

Падеж лебедей-кликунов начался в Бийске

Падеж лебедей-кликунов начался в Бийске

В поселке Молодежный, где зимуют лебеди-кликуны, местные жители увидели на…

В краевой суд направили уголовное дело главы алтайской федерации бокса Тонояна

В краевой суд направили уголовное дело главы алтайской федерации…

В краевом судя рассмотрят апелляционную жалобу адвокатов Тонояна и апелляционное…

Назвали причину крушения вертолета Ми-8 на Колыме

Назвали причину крушения вертолета Ми-8 на Колыме

Прокуратура назвала предположительную причину трагедии, сообщает «Лента.ру». Ми-8. Вертолет Ми-8…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp