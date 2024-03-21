Миссия Фонда, который существует на личные средства федерального парламентария, – поддерживать инициативы, содействовать консолидации сил общества, власти и бизнеса

Девятый год Фонд депутата Государственной Думы Александра Прокопьева развивает социальные проекты: помогает талантливым тренерам, школам, творческим коллективам.

На заседании попечительского совета Фонда, которое прошло на базе Бийского педагогического колледжа, подвели итоги 2023 года: обсудили, что сделано, и наметили планы на предстоящий 2024-й.

Так, бюджет Фонда на 2023 год стартовал с 22 000 000 рублей, позже его увеличили до 36 000 000 рублей – к традиционным задачам Фонда добавилась поддержка участников специальной военной операции.

“Последнее, что мы с вами выбрали, на что сориентировались, – это передвижные рентгеновские аппараты и санитарные машины. В Ростове я их передал нашим ребятам, ” – отметил Александр Прокопьев.

Фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева Фото: Сергей Кулыгин

К обсуждению подключились все попечители Фонда. СВО – тема важная, многих касается лично.

“У меня зять там после осколочного ранения опять на передовой, опять звенит. Вот эти рентгены понимаю, почему они нужны. Конечно же, машины нужны, поэтому огромное вам спасибо”, – говорит член попечительского совета Фонда Александра Прокопьева от Тогульского района Ирина Ральникова.

Отчет о грантовой поддержке школ Кытмановского района совпал с получением инструментов для общественно полезного труда. Пять учебных заведений получили по 400 тысяч рублей в 2023 году. Они стали победителями конкурса “Школьный проект на общее благо”.

Фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева Фото: Сергей Кулыгин

В Октябрьскую и Семено-Красиловскую школы Кытмановского района отправили газонокосилки, мотоблоки и другой инвентарь. Представитель района в попечительском совете директор кытмановской школы Виталий Титов доставит груз победителям конкурса. Его школа тоже получила свой грант.

“У нас было пять-шесть ножовок на весь класс – это проблема большая. А тут 400 тысяч на кабинет технологии у мальчиков. Закупили все, что нужно по федеральным образовательным стандартам”, – добавил Виталий Титов.

“За все годы существования – а это уже более восьми лет – основная миссия Фонда: поддерживать тех, кто сам социально активен. Мы взаимодействуем с волонтерами, ветеранскими и другими организациями, трудовыми коллективами, учебными заведениями. Находим единомышленников в социальных сетях. Это кратно увеличивает число вовлеченных людей и объем помощи”, – отметил Александр Прокопьев.

По уставу Фонда наступил момент, когда состав попечительского совета необходимо переизбрать. Но все без исключения члены попечительского совета выразили готовность продолжить работу еще четыре года.

Взято отсюда