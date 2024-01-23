Радость пришла, откуда не ждали: в Бийске подешевели авокадо

На фоне роста цен других продуктов бийчан приятно удивили ценники на заграничный плод

Авокадо стали популярны в России около пяти лет назад. В Бийске, как только торговые сети объявляют скидки на этот фрукт (а ботаники относят авокадо именно к ним), коробки с плодами становятся пустыми за несколько часов.

Однако этой зимой бийчане отмечали сильно выросшие цены на полюбившийся многим товар. Стоимость одной штуки накануне Нового года доходила даже до 150-170 руб. Однако в последние дни в Бийске появились зеленые плоды по цене ниже 30 руб. Их предлагает одна из федеральных торговых сетей, и во многих магазинах авокадо по сниженной стоимости уже успели раскупить.

Бийчане делятся:

«Проехал три магазина. Вижу – ценник есть, а товара уже нет».

«Радость пришла откуда не ждали. Яйца подорожали, авокадо дешевеют. Скоро сравняются».

Отметим, что на полки магазинов в Сибири авокадо чаще всего попадают не из Мексики, которая считается родиной этой культуры, и из Перу, Израиля, Бразилии, Доминиканы, Австралии и Новой Зеландии.

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Взято отсюда