Рассказываем, как пандемия и санкции повлияли на здравоохранение и для чего люди продолжают ездить к зарубежным врачам

Многие россияне не доверяли отечественной медицине на протяжении долгих лет и старались по возможности уезжать на лечение за границу. Подобные поездки называются медицинским туризмом: он может быть как внутренним, так и внешним.

Во втором случае ситуация сильно изменилась за последние несколько лет: сначала многие страны оказались закрытыми из-за пандемии, а позднее люди засомневались в необходимости таких поездок — курс доллара всё ближе подползал к отметке 100, а из-за политических событий поездка за границу превратилась в непростое испытание.

Существует ли зарубежный медицинский туризм сейчас, в 2024 году? Какие страны выбирают россияне, для чего они едут за границу и сколько это стоит? Мы обсудили этот вопрос с экспертом и сделали обзор профильных клиник. Ответы — в материале MSK1.RU.

Где теперь лечатся россияне

До пандемии немало россиян выбирали лечение в зарубежных клиниках: каждый год на лечение и диагностику за границу отправлялись 70–80 тысяч человек. С приходом ковида выездной медицинский туризм закрылся надолго, и людям пришлось заново знакомиться с собственной системой здравоохранения. Немалая доля поклонников зарубежной медицины в это время впечатлилась ей и осталась лечиться внутри страны даже после того, как границы снова оказались открытыми. Об этом MSK1.RU рассказал президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев.

— Для многих стало открытием, что государственная медицина за предыдущие годы серьезно укрепилась: было закуплено новое медицинское оборудование, внедрены новые медицинские технологии, в том числе в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, проведены капитальные ремонты в платных палатах, — объяснил специалист.

По словам Чернышева, традиционно популярными странами для российских медицинских туристов были Израиль, Германия, Турция, Китай, Южная Корея. Сейчас они стали менее доступны из-за сложностей с транспортной логистикой и повышения стоимости за счет ослабления рубля. Однако находятся и те, кто по-прежнему уезжает туда на лечение.

Если же говорить о направлениях медицинского туризма, то наиболее востребованными стали онкология, нейрохирургия, трансплантология и восстановительная медицина. Популярна и чекап-диагностика.

— Внешнее санкционное давление, которое последовало вслед за идущей на спад угрозой коронавируса, сохранило тенденцию на ориентацию российских пациентов в сторону отечественной медицины, — отметил Чернышев.

Зачем ездить за границу? Там действительно лечат лучше?

По мнению Чернышева, российская медицина выросла настолько, что может стать достойной заменой «туристическим» поездкам в зарубежные клиники.

— Поездки за рубеж для получения медицинской помощи не оправданы как минимум в половине случаев, поскольку идентичный уровень медицинской помощи можно получить на родине, — заявил он в разговоре с нашим корреспондентом.

Что же заставляет людей уезжать на лечение в другие страны? Во-первых, подобную тенденцию задают звезды, которые нередко лечатся за рубежом. Кроме того, в обществе существует стереотип о том, что зарубежная медицина спасает даже тех, кого в России считают неизлечимо больными. Есть и третий фактор: в российских медицинских центрах сейчас достаточно низкий уровень маркетинга и пиара — люди далеко не всегда знают о возможностях той или иной клиники.

Сколько стоит такая поездка

Лечение онкологии — это одна из самых востребованных и дорогостоящих областей медицины. Многие пациенты с онкологическими заболеваниями решаются на лечение за границей, чтобы получить доступ к новейшим технологиям, высококвалифицированным врачам и качественным услугам. Цены на это в разных странах могут сильно отличаться в зависимости от разных факторов. Мы изучили рынок и узнали, сколько стоит лечение онкологии в четырех популярных в сфере медицинского туризма странах: Израиле, Германии, Корее и Китае.

Израиль — одна из ведущих стран в мире по лечению онкологии. Курс химиотерапии в одной из популярных клиник Тель-Авива будет стоить от 1900 до 3450 долларов (167 124–303 462 рубля). Аналогичная процедура в Германии будет стоить 5500 евро (529 572 рубля). В Южной Корее за курс химиотерапии придется отдать от 1500 до 6000 долларов (131 940–527 760 рублей).

Лучевая терапия в Германии обойдется в 19 000 евро (1 829 431 рубль) за 36 облучений. В Южной Корее курс продолжительностью 1,5 месяца стоит от 15 до 20 тысяч долларов (1 319 400–1 759 200 рублей).

В Китае стоимость одного сеанса лучевой терапии начинается от 60 долларов (5277 рублей).

Нередко россияне уезжают за границу к пластическим хирургам. Наиболее популярными видами пластики являются ринопластика (пластика носа), маммопластика (пластика груди), липосакция (удаление жировых отложений), глютеопластика (увеличение ягодиц) и хейлопластика (пластика губ). В данном случае в число стран-лидеров для «медицинских туристов» добавляется Турция: нередко россияне приезжают за «новым» носом или грудью именно туда.

Стоимость коррекции носа в Израиле стартует от 8697 долларов (764 988 рублей). В Германии — от 2500 евро (240 723 рубля). В Южной Корее коррекция кончика носа обойдется в 2900 долларов (255 084 рубля). Наиболее демократичным вариантом остается Турция: там стоимость ринопластики начинается от 2190 долларов (192 632 рубля).

Ранее мы рассказывали о внутреннем медицинском туризме и о том, почему россияне едут лечиться в другие регионы. Москвичи часто едут в мелкие муниципалитеты, чтобы вылечить зубы, — так получается дешевле. А жители регионов, наоборот, стремятся в Москву из-за передовых технологий.

Также MSK1.RU сообщал, сколько придется отдать за удаление «восьмерки» и постановку импланта и почему в столице так дорого лечить зубы.

Взято Источник

18.01.2024