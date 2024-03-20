Система ПВО Фото: vk.com/mil

Целью ВСУ стали Белгородская и Курская области. Российские ПВО уничтожили ракеты в воздухе, о последствиях на земле не сообщается

Российские ПВО сбили украинскую зенитную ракету С-200 и ЗРК Patriot над регионами РФ. Атаку пресекли 19 марта около 22.30, сообщает Минобороны России.

Одну ракету Patriot уничтожили над Белгородской областью. Ракету C-200 ликвидировали над территорией Курской области. О последствиях на земле не сообщается.

Ранее сообщалось, что российская ПВО днем 19 марта сбила сбила девять снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью на фоне сирены ракетной опасности. Известно минимум о трех пострадавших.

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