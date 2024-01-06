Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных

Против себя самого глава Чечни, напротив, попросил ввести еще больше санкций

Фото: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил американскому правительству снять санкции с его семьи и людей из его окружения. В обмен он пообещал отпустить украинских военнопленных, которые находятся в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости.

Свое предложение Кадыров озвучил в беседе с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером, который прибыл в республику с визитом. Глава Чечни передал ему поименный список пленных, которых готов отпустить.

Кадыров отметил, что санкции США введены не только против его семьи, но даже против его лошадей. Он предложил отменить все подобные решения в отношении своего окружения, но не в отношении себя.

“Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю [список пленных] нашему гостю, <…> если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей, <…> кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим”, – передает слова Кадырова РИА Новости.Его заявление прозвучало на построении республиканских силовых подразделений в Грозном. Там же показали ролик, где один из бывших украинских бойцов отмечает, что в случае принятия предложения домой вернутся 20 плененных солдат.

Чуть позднее Рамзан Кадыров назвал свое же заявление “толстым троллингом” американских властей. По его словам, он хотел показать “истинное лицо” политиков США, при этом понимая, что на подобные предложения они никогда не согласятся.

“Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить”, – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

город Горняк



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