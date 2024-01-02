Раненый российский боец пинком отбил брошенный в него снаряд

Граната. Бомба. Взрыв Фото: Unsplash.com

Находясь в окопе, раненый российский военнослужащий спас себя и еще нескольких товарищей от летевшего в них вражеского снаряда

В сети опубликовали видео, на котором раненый российский боец ударом ноги отбрасывает от себя и товарищей летящий в них снаряд ВСУ. Кадры появились в Telegram-канале “Военкоры Русской Весны”.

На них видно, что трое военнослужащих лежат в окопах, оказавшись под прицелом коптера противников. Один из них машет в камеру рукой и дразнит оператора беспилотника. Тот, в свою очередь, сбрасывает бомбу, однако российский боец откидывает ее в сторону точным ударом ноги.

Снаряд взорвался в паре метров от солдат, не причинив им никакого вреда.

“Такого мы еще не видели”, – написали бойцы ВСУ, публикующие видео.

Взято отсюда