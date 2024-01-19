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Раньше на два месяца. Когда можно будет улететь прямым рейсом на Пхукет из Барнаула?

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Турпоператор ANEX Tour скорректировал расписание своей полетной программы и продолжительность отдыха

Раньше на два месяца. Когда можно будет улететь прямым рейсом на Пхукет из Барнаула?

Фото: unsplash.com

Первый чартерный рейс из Барнаула на остров Пхукет вылетит 12 февраля, а не 22 апреля, как сообщалось ранее. ANEX Tour скорректировал расписание своей полетной программы, а также продолжительность туров, сообщила amic.ru директор компании “Алтайтурист” Наталья Гордеева.

“Продолжительность туров с вылетом из Барнаула составит 12 ночей. Минимальная стоимость путевки, в которую входит прямой перелет в обе стороны, трансфер, медстраховка, проживание и завтраки, начинается от 196 тысяч рублей на двоих”, – рассказала эксперт”, – рассказала эксперт.

На сайте барнаульского аэропорта указано, что полеты будут выполнять авиакомпания AZUR air на воздушных судах Boeing 757-200, который вмещает 238 пассажиров.

Как ранее сообщал amic.ru, первый рейс в Таиланд из краевой столицы изначально был запланирован на 22 апреля. В комментариях читатели отмечали, что в это время в стране уже начнется сезон дождей, поэтому туры нужно перенести на более ранние даты. 

город Горняк

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