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Раньше выйти на пенсию разрешат некоторым россиянам

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Досрочную пенсию по предложению центра занятости безработному могут назначать на два года раньше

Раньше выйти на пенсию разрешат некоторым россиянам

Российские деньги / Фото: pxhere.com

Минтруд утвердил порядок назначения досрочной пенсии безработным предпенсионерам, который вступает в силу 12 марта, пишет “Парламентская газета”.

Досрочную пенсию по предложению центра занятости безработному могут назначать на два года раньше наступления пенсионного возраста.

Необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

  • у центра занятости нет возможности трудоустроить человека;
  • у претендента на досрочную пенсию есть страховой стаж продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет – для женщин;
  • безработный уже набрал необходимое для назначения пенсии количество пенсионных баллов, в 2024 году это 28,2;
  • безработный уволен в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.

Для назначения досрочной пенсии центр занятости должен запросить в Соцфонде информацию о страховом стаже и о наличии пенсионных баллов у претендента на пенсию. Безработный должен подтвердить согласие на досрочную пенсию или оформить отказ.

После получения согласия центр занятости должен отправить соответствующее предложение в территориальный орган Соцфонда, где его рассмотрят и примут положительное либо отрицательное решение.

Ранее россиянам предложили докупать недостающий пенсионный стаж.

Горняк22

Источник

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