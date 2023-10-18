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Расчлененного бурого медведя пытались вывезти из Алтайского края

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Возбуждено уголовное дело.

Источник фото: Алтайская таможня

Шкуру, голову, лапы и тушу находящегося под угрозой исчезновения бурого медведя обнаружили алтайские таможенники в легковом автомобиле, направлявшемся в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Части медведя гражданин соседней республики перевозил в багажнике. Предположительно, они предназначались для изготовления чучела. При этом документов, разрешающих вывоз за рубеж дериватов, у водителя не оказалось.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов.

город Горняк

Взято отсюда

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