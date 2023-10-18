Расчлененного бурого медведя пытались вывезти из Алтайского края
Возбуждено уголовное дело.
Источник фото: Алтайская таможня
Шкуру, голову, лапы и тушу находящегося под угрозой исчезновения бурого медведя обнаружили алтайские таможенники в легковом автомобиле, направлявшемся в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Части медведя гражданин соседней республики перевозил в багажнике. Предположительно, они предназначались для изготовления чучела. При этом документов, разрешающих вывоз за рубеж дериватов, у водителя не оказалось.
Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов.
город Горняк
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